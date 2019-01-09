被遺忘的新園芹菜管 8旬阿婆堅持種美味

屏東新園鄉80多歲的黃春美（左2）堅持種植芹菜管，保存這道美味，農糧署南區分署長姚志旺（右2）也讚許黃春美對芹菜管的用心。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月9日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）面積只剩3公頃的屏東新園鄉芹菜管，是快被消費者遺忘的新園農特產，由於需清晨趁著露水未退時採收，年輕人不願意種植，但，80多歲的黃春美仍堅持種植芹菜管，保存這道美味。

過往的歲月，只要在12月至隔年3月，走進新園鄉烏龍村，幾乎可以看到家家戶戶門口堆滿芹菜管，大伙坐著挑洗、捆綁的畫面。近幾年，這樣的新園風景越來越難見，至今，稻米、紅豆和豆薯面積已超過原是面積最大的芹菜管，但新園鄉仍以芹菜管為新園的代表特產，今年台灣燈會就打造了個大大的芹菜管花燈車代表新園。

農糧署南區分署長姚志旺說，新園芹菜管在60、70年代面積曾達上百公頃，現在不到30公頃，由於氣候及土壤因素，新園的芹菜管較其他地方青脆肥嫩，但因為種植費工，需要清晨露水未退時採收才能有鮮脆口感，許多年輕人都不想種，姚志旺讚許黃春美對芹菜管的用心。

黃春美感嘆說，「很厚工」，每天清晨3時許就得到田裡，趁著清晨露水未退時採收，芹菜管才不易老化，也最鮮甜清脆。另外，有時天氣太冷還得替芹菜管覆蓋棉被，以免採收下來的葉片凍傷。

黃春美對芹菜管有特殊情感，無法忘懷，也無法放手。她說，曾經維持家中生計來源，雖然身體漸弱，仍堅持種芹菜管。

黃春美的女兒周美華說，小時後最不喜歡芹菜管，因為記憶中冬天清早就要被叫起床幫忙，現在則因為母親年紀大了，而且請不到工人，只好自己下田幫忙。周美華嫻熟栽種和管理技術，讓芹菜管能夠挺直保持高價位、翠綠的芹葉隨風擺曳，也讓新園傳統的農村風景不要消失。

新園農會推廣部主任李季珍說，新園鄉芹菜管主要種植在烏龍村一帶，每年10月種植，12月到隔年4月份是採收期。除了要清晨起來採收讓年輕人視為畏途外，芹菜管有輪作障礙，栽種過芹菜管的田，可能要輪4-5年以後才能再種，所以種芹菜的農民經常要易地而種。

李季珍說，芹菜分為細梗及粗梗，細梗為配菜調味，粗梗就是芹菜管，直接炒煮花枝、魷魚等海鮮或肉絲，美味十足。因芹菜管需要冷藏運送，新園的芹菜管一直都只銷售高屏地區，沒有運送到中北部，也因為種的人變少了，連種子也要自己留種源，外面買不到。在全台灣，新園鄉還是芹菜管種植面積最大的鄉鎮。（編輯：吳佳穎）1080109

屏東新園鄉80多歲的黃春美堅持種植芹菜管，保存這個曾經維持家中生計的傳統農特產。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月9日