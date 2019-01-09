北市7旬婦擬跳湖輕生 警及時勸導阻憾事

台北市一名7旬老婦因家庭失和想不開，日前到碧湖公園準備跳湖輕生，幸好有路過民眾發現、報案，警方及時勸阻，才避免憾事發生。（台北市警察局內湖分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）北市一名7旬老婦因家庭失和而想不開，日前到碧湖公園準備跳湖輕生之際，幸經路過民眾發現報案，在警方及時勸阻下，才避免憾事發生。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿，轄下內湖派出所於4日中午12時50分許接獲民眾報案，稱內湖路碧湖公園有民眾企圖跳湖自殺，立即派遣線上巡邏警員林華彥及吳昇峰等人趕往現場處理。

警方抵達現場時發現有名婦人面帶愁容坐在湖畔邊，員警冒著落水危險上前關切、詢問婦人「能幫上什麼忙」，婦人立刻放聲哭喊「我不想活了」。

擔憂婦人一時想不開，員警除不斷安撫她的情緒外，也見機將她帶離湖邊。

婦人當下意識清醒、生命狀況穩定，並無大礙，警方隨後也通知119救護車將她送往三軍總醫院救護。

根據調查了解，這名71歲張姓婦人是因家庭失和，一時情緒激動才想不開，準備到碧湖公園跳湖輕生，幸經路過民眾發現和報案，警方才及時阻止憾事發生。

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