夫妻登山深夜迷途 瑞芳警消冒雨搜山尋獲

（中央社記者王朝鈺新北市9日電）顏姓夫妻昨天前往「三分二山」登山，未料天候不佳深夜迷途，瑞芳警分局與雙溪消防分隊組成搜救隊冒雨上山，歷經4小時搜救，今天凌晨4時許尋獲顏姓夫妻，所幸兩人無大礙。

來自台北的顏姓夫妻昨天上午10時搭公車到雙溪區，沿雙泰公路登山至「三分二山」，由於過去夫妻倆曾沿這條古道走過一次，但未能走完全程，這次心想一定要完成，未料因天候不佳，雨勢影響視線而迷途，晚間11時因始終無法找到下山路徑，急忙撥打電話求救。

警消從報案人提供的座標，再經專業人員比對，研判登山客疑似仍在壽山宮往橫山方向的山區內，考量登山客並無攜帶野營器具，雖已深夜時分且外頭又下著大雨，瑞芳警分局太平派出所副所長范志文及雙溪消防分隊仍決定組成20人搜救小組前進山區救援。

救援小組歷經4小時奔波後，於今天清晨4時50分在登山步道上尋獲顏姓夫妻，所幸兩人意識清楚並無大礙，警消在上午7時50分平安將兩人護送下山。顏姓夫妻對於勞師動眾感到不好意思，並萬分感謝警消協助。（編輯：方沛清）1080109