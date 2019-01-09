老雨豆樹被剪禿 高市爭取列紀念樹木保護

高雄市橋頭區明德新村有5棵高樹齡的雨豆樹，其中兩棵日前遭強行修剪只剩樹幹，市府農業局9日會同專家現勘，研議列為特定紀念樹木，免於老樹被毀。中央社記者王淑芬攝 108年1月9日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市橋頭區明德新村有5棵樹圍近3公尺、高逾3樓的老雨豆樹，但是日前有兩棵遭強行修剪只剩樹幹，市府農業局今天會同專家現勘，研議列為特定紀念樹木，免於老樹被毀。

橋頭明德新村是日治時期日本政府的宿舍，當時居民種植了整排的雨豆樹，至今尚有5棵日治時期種植的老雨豆樹和一棵巨榕，老樹參天，低矮的房舍因為蓊鬱的樹蔭，是居民最好乘涼休憩的去處。

明德新村自治會長傅治群說上月底老樹遭強剪剩禿樹幹，不僅沒了乘涼之處，也危及老樹的存活，於是通報市府並和高雄愛樹人護樹團體合力爭取列為特定紀念老樹木，以免老樹再遭摧毀浩劫。

高雄市府農業局會同市府樹木保護委員詹明勳現勘，研擬將符合條件的雨豆樹和榕樹提報「特定紀念樹木保護會」審議。農業局科長張韻萍表示，如果是市府列管的紀念樹木被強剪依法要被裁處，她允諾積極推動老樹保護及列管。

所謂「特定紀念樹木」指的是樹齡60年以上或樹胸圍3公尺以上等條件的樹木。

除了樹木條件要符合，農業局還考量明德新村是國防部列管財產，農業局說將先徵得陸軍八軍團的同意再提報樹木保護會審議。（編輯:吳佳穎）1080109