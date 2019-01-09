非洲豬瘟在中國 彰化肉乾肉圓爌肉飯生意正常

中國大陸傳出非洲豬瘟疫情，在彰化經營滿60年的水根肉乾生意沒有受到影響，業者指出，製作肉乾的豬肉來源都有經過認證，客人依舊上門。圖為業者製作肉乾的情形。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年1月9日

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）中國有非洲豬瘟疫情，彰化知名肉丸業者說生意仍差不多，爌肉飯業者生意正常，肉乾店業者指原料豬肉都有中央畜產會認證保證，因此生意沒有受到影響，客人依舊上門。

彰化市民權市場的水根肉乾店本名「水根行」，創辦人邱水根早年為躲避八二三炮戰炮擊，和妻子從金門到彰化開店，販賣零食等產品，其中肉乾由邱水根自製，受到民眾喜愛，店舖轉為專賣肉乾，月售約8000公斤，目前經營者邱信翰是第三代。

水根行為慶祝成立一甲子60週年，響應創世基金會為弱勢家庭辦桌的活動，提供愛心肉乾禮盒作義賣，彰化縣政府社會處長王蘭心今天特別代表縣長王惠美，前往水根肉乾行關懷攤商，也幫忙推廣作公益。

邱信翰說，他們在店內和網路上都張貼中央畜產會認證的肉品來源證明，品質有保證，客人上門買肉乾都很放心，生意不受中國有非洲豬瘟影響。而家裡肉乾生意也曾經歷口蹄疫，他有信心這一次應該也沒有問題。

而在溪湖鎮賣爌肉飯的陳姓業者說，目前生意正常，為了顧及口感，他們都使用溫體豬肉，而進口冷凍豬肉製作的爌肉飯口感不好，如果真的疫情爆發，只要市面仍有豬肉可買，他們還是會挑選新鮮溫體豬肉。

至於彰化市知名的阿璋肉圓，業者施明裕受訪表示，近來生意仍差不多，肉圓內餡都挑新鮮溫體豬的後腿肉，目前不考慮買進口豬肉，如果真的發生疫情，豬肉價格上漲，也只能先苦撐下去。（編輯：翁翠萍）1080109