卓榮泰就任黨主席第一站 北市輔選何志偉

民進黨主席卓榮泰（右）9日就任後，第一站就幫台北市立委補選參選人何志偉（左）站台。卓榮泰說，他會要求中央及地方黨部全力投入協助何志偉。中央社記者劉建邦攝 108年1月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）民進黨主席卓榮泰今天就任後，第一站就幫台北市立委補選參選人何志偉站台。卓榮泰說，這一席立委對民進黨很重要，中央和地方黨部會全力投入協助何志偉。

總統蔡英文因去年九合一選舉民進黨敗選，請辭黨主席，民進黨日前完成黨主席補選，卓榮泰當選並在今天下午正式出任黨主席。

卓榮泰第一站就替何志偉站台，包含民進黨議員、里長等人都出席力挺。卓榮泰到場後先和何志偉及黨部幹部召開會議。

卓榮泰會後受訪時表示，他出任黨主席後，知道要馬上面對台北市立委補選，何志偉是非常認真的參選人，但立委屬於區域選舉，補選過程較為孤單，但他要告訴選民，這一席立委補選，對民進黨很重要。

卓榮泰說，台北市第二選區立委補選原本就是民進黨有把握選區，且九合一選舉後，相信選民已經教訓過民進黨，他會希望透過這一席立委補選，讓選民知道民進黨在改變、檢討。

卓榮泰表示，何志偉是黨提名參選人，他的責任和義務就是幫何志偉當選，但也希望其他參選人可以一起維持和諧的選舉，不要惡意攻擊或散播不實謠言，他會要求中央及地方黨部全力投入協助何志偉。

卓榮泰說，第一個選舉策略就是配合參選人的選戰大計畫，中央黨部相關單位都會協助參選人。

卓榮泰表示，這是一場區域選舉，最重要是考驗參選人平時有無深耕地方，他相信何志偉綽綽有餘，且大咖在這邊不一定有票，他認為其他參選人都有選舉策略，他不批評，也希望這場選舉可以維持君子之爭。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日1月27日登場，綠藍白皆推出參選人，包含民進黨的何志偉、國民黨的陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：張銘坤）1080109