貪汙案遭判刑 花蓮前議員陳長明發監前病逝

因貪污案被判刑的花蓮縣前議員陳長明，先前因身體不適昏迷，住院治療，9日病逝。花蓮地檢署表示，陳長明病逝，將簽結不予執行。（資料照片）中央社記者李先鳳攝 108年1月9日

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮縣前議員陳長明因貪污案判刑4年6月，64歲的他發監服刑前夕驚傳病逝。花蓮地檢署表示，陳長明病逝，將簽結不予執行。

民國100年時任花蓮縣議員的陳長明、潘富民、施金樹，被控遊說動支地方建設補助款，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，收受廠商新台幣100萬至200萬元回扣，二審被分別判刑4年6月至9年有期徒刑、褫奪公權5年；最高法院駁回3人上訴定讞。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

其中，陳長明遭判4年6月，本屆參選縣議員落敗，出國散心返台後身體不適昏迷，住院治療，不料今天傍晚傳出病危，家屬決定自台北榮民總醫院返回花蓮後拔管。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，上月28日接到判刑確定通知後，發執行通知書給陳長明、施金樹、潘富民等被告，原定1月10日上午10時到地檢署執行科報到。3人均以身體因素聲請延緩執行，獲檢方同意；施金樹及潘富明同意延緩至1月25日執行，陳長明病逝，將直接簽結。

陳長明是原住民長跑好手，台中體專體育科系畢業，曾任銘傳國中、國風國中代理教師，萬榮國中、鳳林國中教師兼組長，曾當選十大傑出青年，曾參加1984奧運會、世界盃田徑賽、國際馬拉松賽等獲得優異成績。

陳長明後來轉換跑道投身政壇，擔任過兩任萬榮鄉長、兩任縣議員，去年底尋求連任失利，一直鬱鬱寡歡。（編輯：翁翠萍）1080109