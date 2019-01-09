機器人教學縮城鄉差距 李佳芬為偏鄉童加油

關懷台灣文教基金會與高雄市教育局9日在莫拉克風災受災學校小林國小舉辦機器人教學活動，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（左）到場表達關心，並一一將機器人交到孩子手上。（高雄市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）關懷台灣文教基金會與高雄市教育局今天在莫拉克風災受災學校小林國小舉辦機器人教學活動，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬到場為學生加油，鼓勵學生快樂玩、歡喜學習。

「V.R.雙寶快樂學種子計劃」去年8月在台中市完成第一階段成果發表，見證AI機器人教學相長學習模式，為偏鄉孩子帶來轉變，參與學生從懼怕、排斥到勇於嘗試找到學生學習熱忱。第二階段共有全國41所國中小近百名校長、教師加入計劃共襄盛舉，認養活動今天展開。

今年參與計劃的小林國小在2009年莫拉克風災曾被滅校後異地重建，學校經台灣文化關懷協會支持重建，今年邁入第10週年，基金會深知偏鄉孩子學習資源困境，期望透過這項機器人教學專案「V.R.雙寶快樂學種子計劃」協助翻轉學生學習劣勢。

李佳芬到小林國小表達關心，並一一將機器人交到孩子手上。

李佳芬說，許多家長不喜歡子女長時間使用3C產品，也常造成親子衝突，但其實孩子正處學習階段，有強烈的學習興趣與學習力，她建議父母應給予孩子正確的引導與建議，以更開闊、關懷的胸襟面對。

她也說，家長追求孩子完美時，重視的應該是孩子們的學習態度，她鼓勵偏鄉學生、父母都能參與這項活動，從認養機器人開始，一起快樂玩、歡喜學習。

高雄市教育局長吳榕峯表示，AI日益蓬勃發展下，希望透過資訊的整合，未來能更拉近城鄉資訊教育落差的距離，教育局希望鼓勵更多偏鄉孩子自動自發學習，更期望激發弱勢的孩子展現他們的亮點。

小林國小這次學生在教師帶領下，以土石流的主題打造一套數位化VR體驗沉浸式課程與紅外線體感防災遊戲，寓教於樂宣導土石流防災觀念，並希望將這套課程推廣到全市或全國。

小林國小的學生林韋安表示，原以為參與認養機器人很難，但老師拿出機器人時感覺外型可愛，經由老師指導後覺得很有趣，也很想體驗，希望藉由認養機器人來學程式設計，也想跟同學比賽挑戰機器人，好讓學習更加有趣。（編輯：陳政偉）1080109