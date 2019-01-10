要求局處檢討訂報量 柯文哲：全面E化是目標

台北市長柯文哲（左）8日在市政會議上要求各局處檢討訂閱實體報章雜誌需求，他10日接受媒體訪問時表示，「全面E化是台北市政府目標，要降低紙本」，但還是會再調整。中央社記者梁珮綺攝 108年1月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長柯文哲日前要求各局處檢討訂閱實體報章雜誌需求，他今天說，全面E化是台北市政府的目標，若有網路版新聞，自然要減少紙本，但還會再調整。

柯文哲在8日市政會議上，要求各局處及附屬機關全面檢討訂閱實體報章雜誌需求，文化局所轄藝文場館，民政局所轄區公所等全面退訂報紙。

柯文哲今天上午接受媒體訪問時表示，「全面E化是台北市政府目標，要降低紙本」，但還是會再調整。

柯文哲2014年底甫上任時，就要求各單位檢討訂閱報章雜誌數量，有部分局處退訂，包括產發局以及所轄機關、交通局等局處。

而針對「柯韓會」辦理進度，柯文哲說，有時間就會拜會高雄市長韓國瑜，「大家方便就好，何必用很刻意、炒作這題目」，強調北市府每年有1至2次的跨縣市交流，「一定會去（高雄），只是時間而已」。（編輯：張芷瑄）1080110