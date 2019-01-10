流感和一般感冒如何判別 高燒流鼻水症狀不同

（中央社記者趙麗妍台中10日電）衛福部豐原醫院感染科主任王唯堯表示，流感與一般感冒差別在於流感會出現高燒38.5度以上、全身肌肉痠痛、少有流鼻水、乾咳等症狀，一般感冒少有高燒，盡早就醫有助病症改善。

每年11月底至隔年3月初是流感好發季節，王唯堯今天表示，春節期間屬冬季呼吸道敏感期間，民眾返鄉團聚在談話過程中，一個不經意的噴嚏或咳嗽，病毒就能藉由飛沫傳染，成為流感傳遞最為快速的時刻。

王唯堯指出，流感與一般感冒最大差別在於流感會出現高燒38.5度以上、全身肌肉痠痛、少有流鼻水、乾咳等症狀，一般感冒則少有高燒。

王唯堯說，現在有抗病毒藥物可以使用，但建議在症狀出現48小時內就醫才有助症狀改善，避免進展至重症和減少傳染他人。

急診室主任林技政表示，春節期間就醫民眾為平常假日2倍，前半段就醫主要以流感、急性腸胃炎等症狀居多，後半段假期因前幾天的假期忙碌、遊玩、親友訪視與疾病過程，容易造成慢性疾病急性惡化或相關疾病併發症的產生，如肺炎、中風等情形。

林技政指出，患有慢性疾病患者應提前備好藥物、避免在春節暴飲暴食或過度疲勞，好好享受春節休假時刻。（編輯：陳俊碩）1080110