豬農要求禁廚餘養豬 黃金城接下陳情書

（中央社記者江俊亮嘉義縣10日電）台灣養豬青年聯盟要求行政院農委會全面禁用廚餘養豬，農委會副主委黃金城今天南下嘉義縣與養豬團體座談，要求相互體諒，做好防疫工作，並接下豬農遞交的陳情書。

非洲豬瘟疫情嚴峻，台灣養豬青年聯盟擔憂疫病可能透過廚餘途徑傳染，擬號召豬農17日北上農委會訴求「禁廚餘，保台豬」，要求農委會全面禁用廚餘養豬。

黃金城今天先到嘉義縣政府拜會縣長翁章梁，對於非洲豬瘟來勢洶洶，翁章梁表示除了農委會的補助外，嘉義縣另有加碼補助廚餘養豬戶改用飼料餵豬，希望提前全面停用廚餘。

接著黃金城前往嘉義縣創新學院與豬農座談，對於豬農要求即刻全國禁用廚餘養豬一事，他說農委會將分階段處理，3月底前全面停用廚餘、輔導改用飼料，並提出離牧退場配套措施。

有養豬戶在會中表示，雲林縣是全台最早禁用廚餘養豬的地方，但造成有些廚餘無處可去的窘境，甚至有人亂倒，中央與地方應合力解決；另有豬農表示應比照澳洲模式，加重帶（豬）肉產品入關的罰則。

由於台灣養豬青年聯盟揚言17日北上農委會陳情抗議，是否如期舉行，理事長郭嘉育表示還要與成員討論；黃金城則說：「希望大家相互體諒，共同做好防疫工作，17日你們來，也是我接陳情書」。（編輯：方沛清）1080110