林佳龍請吃三喜蛋餅 王義川巧合抽中3號

前台中市長林佳龍（左）10日邀請民進黨立委參選人王義川（右）到「三喜蛋餅」吃早餐，沒想到王義川稍後在立委號次抽籤時就抽中3號，令人直呼太巧合。（王義川競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）卸任後常透過直播與網友見面的前台中市長林佳龍今天邀民主進步黨台中市第5選舉區立法委員補選參選人王義川吃三喜蛋餅，沒想到王義川號次抽籤時就抽中3號，網友都說太巧了。

林佳龍請正忙著選舉的王義川到「三喜蛋餅」吃早餐，「三喜蛋餅」原本是攤販，一年前租店面，老闆秦嘉陽說，為紀念父親，以父親名字「三喜」命名。

王義川在社群網站臉書（Facebook）直播中也預告如果抽中3號，將呼出獨一無二的口號「台中有三川，綠川、柳川、王義川」。沒想到果真抽中3號，網友在王義川臉書留言「好巧」、「川倒過來也是三」。

直播中林佳龍分享與王義川認識的機緣，當初邀前台中市副市長林陵三草擬交通政策白皮書，找許多學者專家，其中包含王義川；他發現王義川反應快、了解交通秩序狀況，也很有高度看交通政策，延攬入小內閣任台中市政府交通局長。

王義川分享研究成果，歸納出機車動線「向前集中、橫向發展」特性，是最守秩序的交通工具，也因鑽研機車，被稱呼「機車博士」；許多網友留言「不知道阿川這麼幽默」、「很精闢的講解」與「原來如此」。

林佳龍表示，王義川過去4年對交通建設很有心得，市政建設不能中斷，如果當立委，可守護台中捷運，也讓會做事的林佳龍團隊有繼續服務機會，呼籲市民踴躍投票，讓王義川進國會為台中發聲。

原由台中第5選區選出的立委盧秀燕為台中市長選戰辭立委，這席立委將於27日補選投票，王義川主要競爭對手為中國國民黨參選人沈智慧。

卸任後公開行程減少，多半透過直播與網友見面的林佳龍說，最近有較多時間休息、陪家人與看書，一邊籌備成立光合基金會，未來會推動光的聚合、行光合作用，呈現台灣精彩的人及故事。（編輯：李明宗）1080110