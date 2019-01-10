韓國瑜力挺潘恆旭 替妻做公益遭批抱屈

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市長韓國瑜今天表態相挺觀光局長潘恆旭，表示如果外界批評他的局處長就換人，那是他的昏庸；同時韓國瑜不捨太太李佳芬到偏鄉做公益被批評是外戚干政，覺得「太誇張」。

韓國瑜今天接見國際水協會（IWA）代表，允諾市府會全力協助2021年國際水協會在高雄舉辦會議，到時不僅提供專業交流，還會分享水務技術管理。

會後韓國瑜受訪時談到，有關市府觀光局長潘恆旭邀請觀光大使及名人代言等活動，未先知會當事人、引發爭議一事作上述回應。

韓國瑜表示，那要看大家用什麼角度去看；一種是傳統思維著眼、不做不錯的方式，另一種是讓創意插翅而飛，盡量去發揮。

他肯定潘恆旭是有創意的人，不能否認潘恆旭沒有浪費市府資源，卻能讓城市亮度發射海內外，且用有創意、天才的方式行銷；他說，既然要吃燒餅就不要怕芝麻會掉，既要呼吸新鮮的空氣，就沒辦法避免蚊子會飛進來。

對於媒體人馮光遠批評潘恆旭「人品不佳」，潘恆旭要求對方道歉也委任律師打算提告，韓國瑜表態相挺到底。他說，如果某人批評局處長，他就撤換，那麼「我當市長就太昏庸太無能了」。不了解潘恆旭和馮光遠過去有何淵源，會在和潘恆旭見面時，勸潘恆旭用愛與包容面對。

李佳芬9日出席小林國小舉辦的「V.R.雙寶快樂學、機器人教學計畫」活動並鼓勵偏鄉學生們認養機器人，快樂玩、歡喜學習，但遭外界批評是「外戚干政」。

韓國瑜對此表示，太太李佳芬沒搭公務車、沒有使用公家資源從事公益活動，且是對偏鄉弱勢的鼓勵。過去12年，高雄並沒有市長夫人，可能大家還不太適應，未來如有公益活動仍會不落人後。太太可能覺得有一點委屈，她沒有干涉人事、沒有動用資源、沒有說長道短，被說外戚干政「太誇張」。

有媒體報導，藝人白冰冰為高雄市代言似乎是在宣傳前朝市長陳菊的政績，韓國瑜表示，「完全不在乎」，他不是心胸狹窄的人，重點是高雄的熱度亮度能不能讓海內外看得見。

對於有新創業者拜訪、盼在高雄投資，韓國瑜表示，他有心為年輕人找到自己的窩，讓年輕人有發揮才能的基地，盼不久的將來，在高雄能成立一個「創業板」。

有媒體報導，統計數據顯示，選舉期間在網路PTT上的「韓流」是在造神。韓國瑜感謝愛護他的人在網路上支持他，但網路鋪天蓋地批判他的聲音也沒有少過，請大家要看到網路也有對他的批判和抹黑。（編輯：陳政偉）1080110