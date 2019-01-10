朱立倫：最重要目標是2020一定要勝選

（中央社記者梁珮綺台北10日電）傳前立法院長王金平可能在農曆年後宣布參選總統，前新北市長朱立倫今天說，國民黨是民主政黨，各種聲音都歡迎，最重要是2020一定要勝選，這是黨內的一個過程，不是最後結果。

朱立倫在去年12月25日卸任後，正式表態角逐2020年總統大選；立委轉述王金平9日在與國民黨立委餐敘時，透露口風，預計會在農曆年後宣布。

朱立倫今晚6時40分赴圓山大飯店「2019內科園區歲末聯歡晚會」活動，並與前總統馬英九上台高歌「朋友」，隨後因趕下個活動離去。台北市長柯文哲晚間7時30分抵達，3人沒有碰到面。

朱立倫離場時接受媒體訪問，表示歡迎各種聲音，也歡迎大家共同參與，但「不要忘了，最重要目標是2020一定要勝選」，強調國民黨勝選後，能重振台灣經濟、改善兩岸關係、讓人民過好日子。

而馬英九在進入會場時被媒體詢問王金平擬在農曆年後宣布參選，馬英九說，「我還不知道，謝謝你告訴我」。

另外，朱立倫也表示，「九二共識就是九二共識，基本原則是一中各表」，他說，「我們的表不能亂表，我們的表就是中華民國」，一切根據中華民國憲法，是最重要。（編輯：張銘坤）1080110