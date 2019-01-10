齊柏林公司盼尊重原創 白冰冰高市府稱本意良善

（中央社記者江佩凌、王淑芬台北10日電）已故導演齊柏林生前創立的公司今天說，不希望任何人、用任何形式，擷取齊柏林作品部分片段播出部分影像；藝人白冰冰方面與高市府說，拍攝「來去高雄」MV出發點良善。

媒體報導，白冰冰拍攝「來去高雄」MV，其中使用齊柏林「飛閱高雄」影像且未註明出處，引發各界議論後，「來去高雄」MV標題改加註「『飛閱高雄』畫面由高雄市政府都發局提供」。

齊柏林生前創立的台灣阿布電影晚間透過社群網站臉書（Facebook）粉絲團發表聲明指出，「來去高雄」MV中確實使用台灣阿布電影公司公元2013年製作的「飛閱高雄」，當時目的是希望透過空拍影像，展現高雄在地特色與壯麗自然景觀。

不過，台灣阿布電影說，雖然「來去高雄」MV非商業用途，使用空拍高雄地景影像畫面也揭露由「高雄市政府都發局提供」，但為尊重原創者創作精神，並符合當初雙方合作理念，「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」，這是為尊重齊柏林拍攝「飛閱高雄」創作精神與理念，希望往後「飛閱高雄」影片仍以原版完整播出為宜。

白冰冰經紀人曉冰接受中央社記者訪問表示，起初考量MV拍攝畫面偏陰暗，詢問高市府能否提供當地觀光宣導影片，市府團隊才提供「飛閱高雄」影像，並指版權為市府所有，出發點是想宣傳高雄的美，非刻意侵權或營造個人話題，但應在影片內容註明出處，這部分日後會再留意。

高市府觀光局長潘恒旭表示，「飛閱高雄」是都發局與齊柏林合作，希望阿布電影公司基於推廣高雄觀光立場，讓影片成為公共財，並允許所有想推廣高雄觀光的人，可使用版權重新創作，未來高市府也會在環境保護與空拍議題和看見．齊柏林基金會緊密合作。

潘恒旭說，將拜訪齊柏林基金會董事長歐晉德，未來還要談關於空拍及環保等議題。（編輯：李明宗）1080110