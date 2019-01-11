國中小校舍待補強 雲林縣府：剩30棟執行中

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）監察院調查國中小校舍耐震能力等，全國有1569棟待補強，其中雲林縣有131棟，雲林縣政府教育處表示，教育部核定雲林從106至108年度執行補強169棟，至今剩30棟左右執行中。

雲林縣政府教育處代理處長林慧蓉指出，雲林縣公立國中小校舍經教育部國民及學前教育署，辦理耐震評估作業將耐震係數數值（CDR）低於1.0的校舍視為耐震能力不足，後續執行補強或拆除重建。

林慧蓉指出，國教署核定雲林縣從106至108年度分三年執行169棟國中小學校舍補強作業，至今僅剩30棟左右繼續執行中，將於年度計畫中完成，以落實安全學習環境的要求。

監察委員包宗和、江明蒼、林盛豐調查，教育部從2006年迄今編列新台幣940億餘元經費，辦理公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除重建事宜，截至去年10月，仍有25棟校舍未完成耐震能力詳細評估，且部分縣市待補強校舍棟數仍高，全國計有1569棟校舍待補強、401棟校舍待拆除（其中還在使用中的校舍有226棟）。

監察院調查報告中，仍待補強棟數最多的縣市，前五名依序是新北市338棟、台中市223棟、高雄市156棟、雲林縣131棟及台南市115棟。

林慧蓉表示，依據教育部核定執行公立國中小學校舍耐震能力補強工程，在施作期間同步規劃師生安置措施，設置工地安全圍籬、管制出入及施工噪音管理，全縣執行進度依計畫推進，可望在年度計畫中完成。（編輯：陳俊碩）1080111