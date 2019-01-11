防非洲豬瘟 王惠美：加強稽查廚餘養豬

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）為鼓勵使用廚餘養豬的豬農改用飼料養豬，彰化縣長王惠美今天前往彰化一處準備改用飼料的養豬場了解養豬情形，王惠美指出，對於仍用廚餘養豬的養豬場，會加強進行稽查。

彰化縣長王惠美今天由縣府農業處長陳炳森、環保局長阮順寧、彰化縣動物防疫所長董孟治陪同，前往彰化大村鄉一處養豬場，了解原本使用廚餘養豬的養豬場要改用飼料，會遇到什麼問題，而王惠美等人也換上防護衣進入養豬場內參觀飼養設備與豬隻的情形。

王惠美參觀養豬場後接受媒體訪問時說，為防範非洲豬瘟疫情入侵，縣府相關單位積極輔導縣內原本使用廚餘養豬的豬農改用飼料，目前彰化縣內的162場養豬場，只有51場養豬場使用廚餘養豬，像是今天參觀的養豬場原本用廚餘養豬，在縣府輔導下也準備改用飼料。

王惠美指出，縣府農業處等相關單位組成的聯合稽查小組也會針對還在使用廚餘養豬的養豬場，進行稽查並要求廚餘需經過高溫蒸煮才能用來養豬，對於縣內家戶每天產生的廚餘，也會要求環保局處理。

環保局長阮順寧說，目前彰化縣只在南彰化設有處理廚餘的堆肥場，環保局也已計畫在北彰化設堆肥場，而堆肥場設置前的這段時間，環保局請各鄉鎮清潔隊配合將家戶產生的廚餘瀝乾水分，以減少廚餘量。（編輯：翁翠萍）1080111