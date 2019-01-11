出席兩岸新創業交流協會大會 韓國瑜招商

（中央社記者程啟峰高雄11日電）兩岸暨跨境創新創業交流協會（CIEA），會員大會今天首度移師高雄舉辦，由協會榮譽顧問連勝文與會員齊聚，高雄市長韓國瑜上台致詞招商呼籲與會者「來高雄越早，賺得越多」。

這場會員大會上午在高雄軟體科技園區智崴公司舉行，有來自各地約160名會員參加。高雄市政府經濟發展局下午在會中簡報高雄投資環境，強調將大力推動數位內容、體感科技、會議展覽等新興產業，帶動產業轉型，創造更多樣化就業機會。

韓國瑜到場與會員交流，他致詞表示，透過全球華人創新創業能量的注入可望帶動高雄產業新一波的活力，企盼兩岸優質新創企業家能把握機會投資高雄，和高雄市政府一起扶持青年創新創業，讓高雄成為全球年輕人大展拳腳、邁向世界的舞台。

他說，拚經濟是高市府當前最重要任務，他並當場招商呼籲現場企業家會員「來高雄越早，賺得越多」。市府也將儘速成立青年局、設置青創基金、扶植新創產業，提供友善服務幫助業者展翅高飛。

CIEA協會2018年初成立迄今有近250名創業企業家加入，涵蓋各產業界菁英，致力協助台灣創業者落實創新理念、拓展海外市場、整合跨境資源，提供兩岸發展空間與機會，並經常舉辦產業趨勢論壇活動。

協會指出，這次首度組團參訪高雄，未來期盼透過兩岸人脈資源與產業經驗協助高雄的創新創業生態發展，協助更多年輕人到高雄創業。(編輯:孫承武)1080111