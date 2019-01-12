顏振發畫作首拍賣 基金會:若無人標將另覓買家

台灣手繪電影看板第一把交椅顏振發首度獻藝為公益基金會繪製一幅油畫，並上網拍賣募款，但目前無人下標。他12日在拍賣畫作旁笑說「我不擔心」。中央社記者張榮祥台南攝 108年1月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台灣手繪電影看板第一把交椅顏振發首度獻藝為公益基金會繪製一幅油畫，並上網拍賣募款，但目前無人下標。基金會人員說，這幅油畫若是未拍賣出去，將另覓管道找買家，

台南今天天氣暖和，顏振發站在台南市中西區民權路全美戲院對面的作畫處，介紹他為弘道老人福利基金會繪製的油畫，這幅油畫是基金會去年8月委託顏振發創作的，顏振發只收材料費新台幣5000元，花了2天完成，油畫右下方還有他的簽名及完成日期。

總會在台中的弘道老人福利基金會預定勸募2000萬元，委託知名畫家創作義賣是勸募計畫的一環，顏振發也是受託畫家之一，更是他首度為基金會獻藝及將畫作上網拍賣。

基金會將顏振發的這幅油畫PO上奇摩，起標價是8萬元，拍賣日期是1月4日至1月14日，沒想到後天就要結標了，這幅油畫還是無人下標，讓基金會頗為擔憂。基金會2名人員今天也到台南，陪同在顏振發身旁，簡介這幅油畫。

顏振發為基金會創作的這幅油畫，畫作名稱是「最怕有天走不動，就要給人添麻煩了」，尺寸是130公分x160公分，畫中主角是台中一名9旬老人，由基金會拍攝相片放大後，再拿給顏振發作樣本，但顏振發說，原圖照片解析度不佳，品質不好。

對於首度獻藝上網拍賣的油畫無人下標，顏振發一臉輕鬆地說「我不擔心，該擔心的是基金會吧」，說著說著，一群遊客路過停下來看畫，顏振發倒是習以為常，還從畫室中取出他創作的港星姜大衛畫像說：「姜大衛是我的偶像」，似乎對油畫拍賣毫不在意。

顏振發明天將飛往香港油麻地，受託創作電影「霸王別姬」壁畫，預定停留10天；今年4月還會在香港舉辦展覽，展出自畫像和電影手繪看板。

基金會人員則說，顏振發這幅油畫若是未拍賣出去，將另覓管道找買家，在賣出前，將把油畫掛在總會辦公室。

顏振發出生於台南下營，18歲時透過姑姑友人的介紹，到台南市區當學徒畫電影看板，啟蒙師傅是台灣畫壇前輩郭柏川的學生陳峰永，40多年來，顏振發已畫過數千幅電影看板。

顏振發是台灣手繪電影看板畫師的第一把交椅，美聯社曾於2013年來台採訪報導，指出顏振發是台灣國寶；2016年，顏振發的作品「動物方城市」海報在美國論壇reddit引發討論。107年12月，顏振發獲頒台南市卓越市民。（編輯：吳佳穎）1080112