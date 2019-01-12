林佳龍任交通部長 盧秀燕：對台中大利多

前台中市長林佳龍將出任交通部長，台中市長盧秀燕（右2）12日受訪表示，希望林佳龍補助地方交通，而且要加碼回饋故鄉，相信他擔任交通部長對台中市是一大利多。中央社記者蘇木春攝 108年1月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）前台中市長林佳龍將出任交通部長，台中市長盧秀燕今天受訪表示恭喜與祝福，並說林佳龍擔任過台中市長，希望要補助地方交通，而且要加碼回饋故鄉，對台中市是一大利多。

盧秀燕今天下午為台中的「婚紗產業」宣傳，並宣布「台中百大婚紗拍攝景點活動」票選展開，活動預計遴選出台中適合拍攝婚紗的自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落等5種主題，希望營造台中觀光新模式。

林佳龍昨天證實，感謝總統蔡英文與準行政院長蘇貞昌邀他出任交通部長，他「選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力」。

針對前林佳龍將出任交通部長，盧秀燕會後受訪表示，她要代表台中市民特別恭喜林佳龍擔任交通部長「我們要恭喜他、祝福他」。

盧秀燕也向「林部長」喊話說，林部長擔任過台中市的市長，對台中市一定會特別的關心，所以不但要補助地方交通，而且要加碼補助回饋故鄉。相信林佳龍擔任交通部長對台中市來講是一個大利多「我們表示歡迎也表示祝福」。（編輯：吳佳穎）1080112