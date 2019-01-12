霧峰國小天文科學館 修澤蘭設計列歷史建築

知名建築師修澤蘭設計的霧峰國民小學天文科學館，外觀為半圓形建築，台中市政府於107年12月22日公告為歷史建築，將向文化部文化資產局爭取經費，協助建立完整資料。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 108年1月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市政府上月公告霧峰國民小學天文科學館為歷史建築，出自知名建築師修澤蘭之手的建築設計猶如飛碟造型，市府將爭取文化部經費進行文資調查，協助建立完整資料。

位於台中市霧峰區的霧峰國小，前身為日治政府在1898年10月，利用清末阿罩霧地區舉人林文欽的私塾，所創辦的「阿罩霧公學校」。

霧峰國小校長陳榮錦受訪表示，校內的天文科學館在1961年8月動工興建，由建築師修澤蘭以「形隨機能而生」的理念設計，建築內屋頂設有星象圖，可透過機械操作觀察星象，科學館在921地震重建後，作為校史館使用。

他指出，天文科學館外觀為半圓形建築如飛碟，設計有8支腳及獨特的花格窗，目前室內屋頂星象圖仍可使用，建築物使用現況良好。

校方去年向台中市文化資產處申請登錄歷史建築，經審議委員審查後，認為建築採穹頂系統、構造造型特殊，具藝術科學價值，且是校內師生重要集體記憶場域，具地區性特色，去年12月22日公告為歷史建築。

台中市文資處處長李智富表示，天文科學館列入歷史建築後，未來將向文化部文化資產局爭取調查研究經費，協助建立完整資料，建築本身保存良好。

至於建築師修澤蘭在台中的另一處作品「台中女中圍牆與校門」，以V字形的特色造型與宮燈著名，校方原先規劃拆除改建，李智富說，校方已暫緩施工，經文資委員現勘後列冊追蹤，並要求校方辦理文資提報作業，由文資委員會審查。

有「台灣第一女建築師」之譽的修澤蘭，代表作品陽明山中山樓、新店花園新城，全台不少教師會館、學校建築都出自她的設計，修澤蘭2016年逝世，享壽91歲。（編輯：方沛清）1080112