出版回憶錄新書 馬英九盼見證歷史

（中央社記者陳朝福高雄12日電）前總統馬英九今天到高雄為出版的新書「八年執政回憶錄」舉行簽名會，他說，出版新書設定的目標是見證歷史、分享經驗和反省檢討，但也希望執政時好的政策應延續，不分黨派。

新書簽名會下午2時30分在高雄大遠百誠品書店舉行，但有粉絲於凌晨就搭夜車自台北南下，現場號碼牌前100名可加碼獲贈國旗圍巾，讓粉絲十分興奮。

馬英九致詞時先與粉絲「搏感情」，表示他曾在高雄左營當兵，對高雄很有感情，是台北以外台灣住最久的地方。

卸任2年多來，馬英九說，他到各地的鄉村和漁村，發現有農民和漁民等因政策未延續而受到委屈，他希望執政時好的政策應延續，不分黨派。

馬英九表示，到各地的鄉村和漁村，有人支持他，也有人批評，他有義務把這歷史留下來，因此天下雜誌找他出版回憶錄，他隨即答應，由執筆者以最誠懇態度寫下回憶錄，並設定目標為見證歷史、分享經驗和反省檢討。（編輯：吳佳穎）1080112