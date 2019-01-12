屏東落山風藝術季 探索在地時代軌跡

（中央社記者陳朝福屏東12日電）開幕以來吸引眾多人潮的「落山風藝術季」，在屏東車城海口港周圍與龍磐草原展示近30件被風驅動、與風相關的藝術品，巧妙結合了山海環境與創意，在網路社群中引起熱烈討論。

這項今、明兩天舉行的在地風味市集活動，集結「天然、當地食材、小農、環保、手做」等主題的各種攤位，遊客除了逛風動藝術裝置外，也可購買具有當地風味伴手禮。不少在地民眾表示，已經很久沒有看過村落有這麼多外地人來玩了。

今晚間則是邀請「台南人劇團」團長李維睦與「斜槓青年創作體─達利武藏豬五花」共同創作演出琅嶠劇，透過活動前期進駐社區的訪問以及與居民互動，採集社區內的時代軌跡與生命經驗為素材，串聯起屬於海口的故事。

此外戲劇是以移動式劇場做設計，社區內的巷道就是表演舞台，透過戲劇的演出將民眾帶入在地居民的日常生活，劇情內以擷取社區語彙中的幽默語句以及打造當地人穿著的手法，讓民眾一同穿梭在過去與現在的場景當中。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，落山風藝術季的藝術裝置，透過靜態的展覽方式呈現地方文化及風貌。而這次的琅嶠劇演出，則是走入社區巷道，透過表演者的口語及動作重現歷史的樣貌，讓遊客儼然像穿越時空隧道，以更生動活潑的方式，認識地方的歷史文化。

落山風藝術季將持續展出至3月3日，後續還將會增加候船室內的展覽，配合戶外的藝術裝置及大學創作營作品，適合安排旅遊行程悠閒漫步，感受體驗特有的落山風威力。活動詳情可至屏東縣政府官網或活動網站查詢。(編輯:孫承武)1080112