公益拍賣顏振發畫作 出價破10萬元

（中央社記者楊思瑞台南13日電）弘道老人福利基金會邀請台灣手繪電影看板第一把交椅顏振發繪製一幅油畫，並上網拍賣募款，預計明天結標。基金會昨天安排顏振發協助宣傳後，今天最新出價已超過新台幣10萬元。

弘道老人福利基金會預定勸募2000萬元，委託知名畫家創作義賣是勸募計畫的一環，顏振發也是受託畫家之一，更是他首度為基金會獻藝及將畫作上網拍賣。顏振發只收材料費5000元，花了2天完成，油畫右下方還有他的簽名及完成日期。

基金會將顏振發的這幅油畫經由雅虎奇摩網站拍賣平台進行公益拍賣，起標價是8萬元，拍賣日期是1月4日至1月14日。因昨天之前無人下標，基金會昨天安排2名人員到台南，陪同顏振發簡介這幅油畫，再次向外界宣傳。至今天上午為止，投標次數已累積到9次，最新出價超過10萬元。

弘道老人福利基金會人員指出，原本計畫這幅油畫若是未能順利拍賣出去，將另覓管道找買家，現在應該不用擔心。此次公益拍賣還包括陳曦、黃耀鋅、王建傑、謝怡如、蘇慶峰等藝術家的作品，起標價格為2萬元至8萬元不等，希望讓喜歡這些藝術家的民眾有機會收藏作品，並持續籌募助老服務經費。（編輯：陳俊碩）1080113