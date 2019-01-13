馬王高雄參拜 韓國瑜避談相公說法

國民黨內前總統馬英九、前立法院長王金平被視為是2020總統大選熱門人選，兩人13日到高雄阿蓮區天廟參拜，高雄市長韓國瑜（前）也到場，受訪時避談曾說過「有人已是相公」說法。中央社記者陳朝福攝 108年1月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）被點名是2020年總統選舉可能的人選，前總統馬英九、前立法院長王金平今天到天廟參拜，高雄市長韓國瑜也到場，但受訪避談曾說過「有人已是相公」說法，尷尬的要大家去猜。

馬英九昨天在高雄市舉辦新書「八年執政回憶錄」簽書會，今天受邀出席位在阿蓮區的天廟參拜，受邀者還有王金平、韓國瑜，3人先後現身，話題十足。過去曾因「馬王政爭」彼此有過交手，今天難得近距離一同參拜，互動成焦點。

王金平說，和馬英九聊了一些和道教有關的宗教話題，媒體追問還有其他議題嗎，王金平說兩人本來就有很多話可聊，他會在下週將出版的新書奉送馬英九過目。

被問到和韓國瑜的互動，王金平說，聊了很多有關企業投資的事，有很多人表態要投資，他對經濟發展很有信心，希望能趁勢帶動高雄的繁榮；至於是否有尋求韓國瑜支持？王金平說「不必問什麼、我們心意相通」。

國民黨內包括前新北市長朱立倫、馬英九、王金平及主席吳敦義被視為是2020大選熱門人選，韓國瑜曾以「馬吳朱王有個相公，胡不了牌，還一直打」做形容。

媒體詢問馬英九是否為韓國瑜口中的「相公」，馬英九回應「不會打麻將」。

韓國瑜今天與其中2人同台，被追問到底誰是「相公」，他以「我不能說誰、自己去猜」做回應。（編輯：陳俊碩）1080113