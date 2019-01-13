拒絕挽留 林洲民：柯文哲被蒙蔽

（中央社記者黃麗芸台北13日電）前台北市都發局長林洲民日前表明遭逼退，他今天證實表示，台北市長柯文哲有傳訊盼他續留北市府，但自認做對事比位置重要，並認為在大巨蛋案一事，柯文哲的確被蒙蔽。

蘋果日報昨天報導，柯文哲日前無預警撤換林洲民引發喧然大波，林洲民直指是有一群「趙友友」誤導柯文哲所致，並點名市政顧問蔡壁如及辦公室主任李文宗即所謂「趙友友」。

報導還指出，據知柯文哲近日對自己處理方式感到後悔，除傳訊想挽回林洲民，還派副市長鄧家基、祕書長張哲揚、法務局長袁秀慧等3人密會遊說林洲民回鍋擔任都更中心董事長，但林洲民最後傳訊息拒絕。

林洲民今天出席「台北公共住宅公共藝術論壇」時受訪證實表示，鄧家基、張哲揚和袁秀慧7日有到他辦公室頒發感謝狀，也代傳柯文哲訊息盼其續留北市府服務。他自認對的事情一定要做，珍惜過去在北市府服務時間，但很可惜無法持續，認為重點是如何做好事，而非在哪個位置。

媒體詢問短期內是否不考慮回北市府工作，林洲民表示，他被辭職一事是歷史上的錯誤，且此事背後還發生一些完全不應發生的事情，並指逼退者咆哮他說「不審大巨蛋案會比較順利，不介入大巨蛋案會讓賣價較高」，這都是他無法理解也無法接受的事情。

林洲民說，歷史會清楚記載這段不愉快的句點，但這個句點並非結束，反而事情才要開始，一個公平、公開的審查，對北市公安很重要，沒人可負這個不可逆的錯誤。

他指出，大巨蛋案審查極為重要，自己過去被8次勸退過程中，均多次被告知，他離開都發局長職位會讓大巨蛋案都審較順利，他訝異且不敢置信這種言論。

媒體追問是否認為柯文哲身邊有人在誤導，林洲民認為，毋庸置疑柯文哲是很認真的市長，但像大巨蛋案如此重要大事，柯文哲的確被蒙蔽。

至於柯文哲昨天接受媒體訪問提到若前副市長林欽榮和林洲民前進中央，有助大巨蛋案較好通過。林洲民說，幾個月有非正式閒聊，但未正式討論到中央人事案，認為大巨蛋案審查只有一個公平、公開的標準，而不是喬、協調、協商或妥協，其公安必須是都發局的觀點，而非遠雄公司的觀點。（編輯：戴光育）1080113