松山療養所遭拆 北市府：2棟列歷史建築

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰今天說，松山療養所具高度文資價值，應全區保留，其中1棟建物於12日因未具文資身分遭拆除。北市府文化局指出，已有2棟建築登錄為歷史建築。

台北市政府文化局長蔡宗雄表示，2006年12月7日、2018年2月21日各公告台北市昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」及昆陽街185號的「松山療養所宿舍」為歷史建築，已進行不同期程的修復工程及活化再利用計畫。

蕭文杰上午接受中央社記者訪問指出，松山療養所興建於1915年，最初名稱為錫口養生院，為治療結核病重要機構，1925年改稱松山療養所，保留日本時代現代醫療史及見證台灣慢性病醫療發展，具高度文化資產價值，文資指定與登錄不應是少數單點，應全區保留。

他說，戰後該處仍作為結核病預防之用，作家鍾理和於1947年至1950年間在松山療養所進行2次擴胸手術。病房在結束醫療功能後，轉為單身老榮民收容所，時代堆疊增加歷史厚度。

蕭文杰表示，北市府文化局有針對松山療養所進行評估，但部分委員因資訊不夠、專業知識不足，不了解該建物是日治時期所建，導致最後因其未具文資身分而遭拆除。

他說，地方政府應要有所作為，可以列為暫定古蹟，卻怠惰行事，導致建物遭拆，認為監察院應對此行政疏失進行調查。

對此，蔡宗雄指出，拆除的建物位於昆陽街163巷5號，去年10月8日邀集3位文資委員赴現場會勘，認為無文資價值潛力，不予列冊追蹤。擁有所有權的食藥署已依專案小組文資委員會勘建議，在去年底完成測繪及影像記錄。

根據會議記錄顯示，該建物久無人管理，且部分遭到破壞，原貌保存比例不高，及後期增建不復原貌，恐難回復原狀，所以要求衛福部進行測繪及影像紀錄，同時決議不保存列冊。

蔡宗雄表示，台北市長柯文哲相當重視「松山療養所所長宿舍」修復工程，除協調衛福部撥用土地，也由市府出資購買基地內私人土地，解決因產權複雜而無法修復問題。硬體修復工程已於去年1月22日動工，預計今年5月中旬完工。

而「松山療養所宿舍」已委託辦理規劃設計，預計23日提送文化局審查，未來將與「松山療養所所長宿舍」一併規劃，打造藝文休憩場域。（編輯：戴光育）1080113