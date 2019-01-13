信昌林園廠火警造成空污 高市環保局重罰百萬

高雄市信昌化學工業公司林園廠火警，高雄市環保局13日查出是異丙苯反應槽洩漏導致起火，且產生明顯粒狀污染物逸散於大氣中，依法開罰新台幣100萬元。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年1月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）高雄市信昌化學工業公司林園廠發生火警，高雄市環保局今天查出是異丙苯反應槽洩漏導致起火燃燒，產生明顯粒狀污染物逸散於大氣中，依違反空氣污染防制法開罰新台幣100萬元。

肇禍原因是這座反應槽洩漏石化原料，造成電線短路起火。反應槽自去年12月21日開始歲修，並於1月9日進料、10日升溫操作、11日進行反應操作。

高雄市環保局表示，事故是反應槽昨天深夜發生洩漏，當時槽內存有約300公噸的異丙苯，於發生洩漏後約30分鐘起火，產生大量粒狀污染物逸散，導致空氣污染，環保局立即派人前往稽查和取樣，依違反空污法第32條規定告發，並令異丙苯相關製程停止操作。

異丙苯屬於第四類毒性化學物質，高雄市環保局立即啟動毒災應變標準作業程序，並通報行政院環境保護署環境事故諮詢中心及請求環境事故專業技術小組支援。

現場火勢於凌晨近2時撲滅，高雄市環保局要求業者確實於廠內收集消防廢水，目前無造成廠外污染情事，同時在工廠周遭進行環境監測，異丙苯濃度均無檢出，附近空氣品質監測站也無出現異常情形。（編輯：陳俊碩）1080113