8旬重聽老翁迷途 警以人臉比對助返家

台北市一名87歲梅姓老翁（左）日前和妻子外出卻不慎走失，呆坐在松山區一間知名賣場內，警方獲報趕赴現場，發現老翁年歲已高且患有重聽，經員警耐心詢問並透過人臉辨識系統交叉比對，成功助他返家。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市一名87歲梅姓老翁日前和妻子外出卻不慎走失，他在松山區一間知名賣場內呆坐不語許久，經店員通報警方請求協助，透過人臉辨識系統交叉比對，成功助他安全返家。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下中崙派出所警員沈毓雯、歐家佑日前晚間執勤時獲報，指松山區一間知名賣場內有名老翁呆坐在店內沙發許久，疑為迷途老人，請求協助。

警方獲報後立即趕赴現場查看，果然發現有名老翁眼神茫然呆坐在沙發上，賣場店員向警方表示，老翁在店內已呆坐數小時，詢問是否需要協助，但老翁始終沉默不語，並用疑惑眼神茫然注視，所以才通報警方。

沈毓雯了解初步狀況後，立即上前關懷詢問，結果發現老翁因年歲已高且患有重聽，所以講話相當模糊，需仔細聆聽才能了解老翁的話語。

經員警耐心詢問，隨後也透過人臉辨識系統進行交叉比對，終於得知這名87歲梅姓老翁家住北市大安區，隨即循線聯繫上其家人。

梅翁的妻子隨後趕赴派出所後表示，兩人當天一起外出逛街，但先生卻不慎走失，由於先生長期重聽，所以也導致其語言能力隨之退化，並感謝警方協助。（編輯：李錫璋）1080113