新書簽名到台中 馬英九緬懷蔣經國

（中央社記者趙麗妍台中13日電）前總統馬英九今天在台中舉辦新書「八年執政回憶錄」簽名會，適逢前總統蔣經國逝世31週年，馬英九回憶起他第一次和蔣經國見面就在台中，每到台中他內心都特別有感觸。

新書簽名會下午在台中中友百貨誠品書店舉行，立法委員江啟臣、市議員羅庭瑋出席，江啟臣現場以薩克斯風吹奏「月亮代表我的心」，馬英九大展歌喉，馬英九笑說，「這首歌我都沒有向太太唱過」。

馬英九致詞時回憶，今天剛好是蔣經國逝世31週年，他和前總統蔣經國第一次見面就是在台中，他們的緣分從台中開始，他每到台中就會想起這段往事。

馬英九說，卸任後，天下文化找他出書，當時他考慮，8年發生了很多事，不管是開心或不開心，他都必須為歷史作見證，8年時間他們做了很多決定，應該把這經驗跟大家分享，他跟很多人一樣，推動政務難免犯錯，不管是大錯小錯，這是給他機會可以反省、檢討。

馬英九表示，見證歷史、分享經驗、反省檢討，是他寫這本書的主要目的。他笑說，「盡量把沒有涉及國家機密的事情寫出來，因為我被這洩密案搞怕了」。

首位粉絲來自福建廈門現就讀淡江大學的潘同學，他先後買了10本書，他說，喜歡馬英九的帥氣，他對兩岸政策有許多貢獻，如陸生來台就學、開放三通等，看完書後相當有感觸，尤其是「馬習會」的章節。（編輯：翁翠萍）1080113