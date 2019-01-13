逢甲大學遇見未來成長營 帶學生想像未來

逢甲大學11日至13日在苗栗縣舉辦「遇見未來」成長營，規劃一系列探索及體驗課程，帶領學生回顧過去的生命、對話現在的自我、想像未來的自己。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月13日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣13日電）逢甲大學11至13日在苗栗縣舉辦「遇見未來」成長營，帶領學生回顧過去的生命、對話現在的自我、想像未來的自己，透過一連串探索及體驗課程，連結未來。

逢甲大學發新聞稿表示，為善盡大學社會責任，由該校公共事務與社會創新研究所、B型企業王道中心，合辦第三屆「遇見未來」成長營，規劃一系列設計思考活動，吸引全國各大專院校學生報名參加，最終錄取50位學員。

逢甲大學表示，活動主要帶領學生回顧過去的生命、對話現在的自我、想像未來的自己，透過一連串的探索及體驗課程，如實的將過去的自我揭露，與自己深層對話，進而連結未來。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所教授侯勝宗表示，大學正是幫助學生找到自己，敢於追夢的最佳場域，因為大學扮演著學生離開教育系統，進入社會系統的最後一哩路守門角色。

侯勝宗表示，在大學中工作的教師們，提供給青年的不只是深奧知識的探索，更應訓練學生有尋求生命呼召的勇氣，和敢於與眾不同的堅持，讓大學成為年輕人打造夢想火箭的基地。（編輯：李錫璋）1080113