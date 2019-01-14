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台東農田千隻鳥屍 驗出毒性最強農藥殘留

最新更新：2019/01/14 12:07

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東縣卑南鄉一塊農田日前發現逾千隻鳥屍，送驗結果出爐，台東縣動物防疫所今天表示，確定是被市面上毒性最強的農藥「加保扶」毒死；是否人為蓄意下藥，保七積極調查中。

從外地來到台東承租此塊田地種稻米的農民採無毒種植，田間不用農藥，本月5日稻作收割後，發現大量鳥類陳屍田間，清點後高達1200隻左右。

台東縣動物防疫所長黎煥棠今天表示，家畜衛生試驗所檢驗報告出爐，從死亡鳥類胃部的穀物檢驗出「加保扶」農藥殘留，確定是被農藥毒死。加保扶是氨基甲酸酯類農藥，為目前市面上毒性最強的農藥之一，通常用在水稻育苗殺蟲、蔬菜殺蟲之用。

至於是否人為蓄意毒鳥，台東農業處長許瑞貴表示，司法部分由內政部警政署保安警察第七總隊調查。

保七總隊第九大隊台東分隊長吳嘉文受訪說，日前查訪附近農戶，都說沒有使用農藥，也沒有發現相關農藥品使用後的殘留物，正深入調查以還原真相。

死亡的鳥類，台東縣野鳥學會協助辨識後，發現以斑文鳥最多，其他有麻雀、紅鳩、珠頸斑鳩、白腰文鳥、白腹秧雞及保育類的環頸雉。（編輯：吳佳穎）1080114

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