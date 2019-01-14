東方特快車互動音樂會 雲林上場巡禮歐亞風情

「2019東方特快車藝術巡禮—多媒體/說書人/互動音樂會」14日舉行宣傳音樂會，雲林縣長張麗善（左5）、豐泰基金會董事長林金陽（左6）與演出團體等人出席。中央社記者葉子綱攝 108年1月14日

（中央社記者葉子綱雲林縣14日電）跨領域結合音樂、多媒體及說書的全新原創展演，開啟音樂藝術創作在「雲林上場」的新頁，東方特快車互動音樂會今天邀民眾巡禮歐亞風情。

財團法人豐泰文教基金及雲林縣政府主辦「2019東方特快車藝術巡禮—多媒體/說書人/互動音樂會」，由承辦的正心高中及正心愛樂管弦樂團，上午在雲林縣政府親民空間舉行宣傳記者會，縣長張麗善、基金會董事長林金陽及各界與會。

張麗善指出，豐泰文教基金會推進扶助弱勢、文化教育與在地社區關懷，不遺餘力，今年首度與正心愛樂管弦樂團合作，推出全新策畫「2019東方特快車藝術巡禮—多媒體/說書人/互動音樂會」，帶引民眾從歐洲到亞洲，徜徉各國音樂之美，體驗全新的音樂饗宴。

張麗善表示，雲林在地樂團的全新原創將令人耳目一新，「東方特快車」由雲林啟航，融合音樂、多媒體風景畫及說書的多元藝術，這場音樂展演開啟音樂藝術創作由「雲林上場」的新頁，邀請鄉親來享受台灣唯一的音樂饗宴。

林金陽在現場以「雅樂饗鄉親」為題，即時吟誦詩作「豐泰真心愛雲林，正音雅樂饗鄉親，歐亞說書多媒體，雲林上場天酬勤」，形容這場別出心裁音樂會的全新面貌與在地情懷。

樂團執行長兼指揮葉政德接受媒體訪問指出，「東方特快車」音樂會的靈感，來自留學歐洲時，曾在法國觀賞巴黎管弦樂團為當地小學生進行音樂教育，跨領域藝術結合，以輕鬆方式介紹古典音樂。

他表示，音樂會精選10首歐亞國家著名樂曲，從300多張各國風情圖片中，由環球科技大學多媒體動畫設計系團隊，運用電腦手繪勾勒出50張音樂圖像，讓民眾直接享受聽覺與視覺的新饗宴。

另一個不同以往音樂會的特色，還有列車長羅倫佐擔任說書人，從法國巴黎出發，途經中歐中歐捷克、東歐匈牙利、中東土耳其、亞洲俄羅斯、中亞五國、中國、到終點站寶島台灣，享受旅遊歐亞國家的風情。

「東方特快車」音樂會將於20日下午2時30分在雲林縣政府文化處表演廳及26日晚間7時30分在北港文化中心家湖表演廳，歡迎乘客免費索票準時搭乘，遊歷各國音樂、藝術與人文風情之美。（編輯：方沛清）1080114