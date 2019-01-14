澎湖海上捕獲超大虱目魚 比養殖大10倍

澎湖一艘流刺網漁船捕獲多尾超大野生虱目魚，每尾身長近1公尺，重達10台斤，比起一般市售養殖約1台斤的虱目魚大上10倍，14日早上在馬公漁市場攤位上拍賣。中央社 108年1月14日

（中央社澎湖縣14日電）澎湖一艘流刺網漁船，捕獲多尾超大野生虱目魚，每尾身長近1公尺，重達5、6公斤相當10台斤，比起一般市售養殖約1台斤的虱目魚大上10倍。

澎湖漁民指出，流刺網的網目，大約是介於5.3或6吋之大小，一般是用來捕捉冬季漁汛的白腹、土魠魚、鰹魚或海鱺等魚類。昨天出海作業中，在起網時，意外發現網上掛著土魠漁獲外，還有多尾體型與土魠魚相當的超大的虱目魚，讓漁民相當驚訝，捕魚這麼久了，沒有捕到這麼大的野生虱目魚。

漁民指出，在國內魚塭養殖的虱目魚，大都是養殖約一年，每尾在1台斤左右即打撈銷售。這次澎湖流刺網意外捕獲這批超大尾的虱目魚，可能是養殖魚塭落跑到海中，至少在海裡成長2年以上，與土魠魚成群洄游，才被流刺網漁船捕獲。

這些虱目魚今早在馬公漁市場攤位上拍賣，民眾看到這麼大的虱目魚都說，太誇張了，長這麼大，沒有見過這麼大隻的虱目魚，今天終開了眼界。不過由於非常罕見，物稀又新鮮，一下子就被搶購一空。（編輯：吳佳穎）1080114