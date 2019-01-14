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圀怎麼唸 林圀宏醫師看診總需說文解字

最新更新：2019/01/14 16:06
中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏，因名字有特殊字，病患看診常問怎麼唸，林圀宏會耐心「說文解字」。他說，「圀」的讀音與「國」相同，是唐朝皇帝武則天創的字，指當時唐朝國土廣大、國力強盛、國土四面八方。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月14日
中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏，因名字有特殊字，病患看診常問怎麼唸，林圀宏會耐心「說文解字」。他說，「圀」的讀音與「國」相同，是唐朝皇帝武則天創的字，指當時唐朝國土廣大、國力強盛、國土四面八方。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）「您的名字怎麼唸」，中醫大新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏，因名字有特殊字，病患看診常問怎麼唸，林圀宏會耐心回答唸「國」，不僅變問診開場白，也提升親切度。

林圀宏說，「圀」的讀音與「國」相同，是唐朝皇帝武則天創的字，指當時唐朝國土廣大、國力強盛、國土四面八方；日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用此字取名。

林圀宏表示，因他的祖父受日本教育的薰陶，因此，幫他的名字取了「圀」字，應該是希望他能成為正義使者，如今他當上醫師，希望能達到家人的期望，做一名救人無數的仁醫。

林圀宏表示，從小到大名字常被唸錯，有人唸成「囧」，有人乾脆跳過不唸，發生許多有趣的笑話，就學期間，老師點名喊到「林」之後拉長音，他就會主動舉手答「有」。

林圀宏當醫生後，病患要掛號或是找他時，不知道怎麼唸全名，總會說「我要掛號林『那個』醫師」，但他不以為意，反而習以為常，還把名字當作和病患問診的開場白，增加親切度。

林圀宏表示，目前中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科團隊，包含內科部副主任王黃舟、主治醫師楊晨佳、心臟血管科心導管室主任陳業鵬，在開院近一個月已經完成4個心導管手術。（編輯：方沛清）1080114

中醫大新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏（右），因名字有特殊字，病患要掛號或是找他時，不知道怎麼唸全名，總會說「我要掛號林『那個』醫師」，但他不以為意，反而習以為常，還把名字當作和病患問診的開場白，增加親切度。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月14日
中醫大新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏（右），因名字有特殊字，病患要掛號或是找他時，不知道怎麼唸全名，總會說「我要掛號林『那個』醫師」，但他不以為意，反而習以為常，還把名字當作和病患問診的開場白，增加親切度。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月14日
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