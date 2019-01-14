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台灣燈會主燈大鵬灣安座 潘孟安邀5日遊

最新更新：2019/01/14 17:18

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」今天下午2時在屏東東港鎮大鵬灣正式安座，屏東縣長潘孟安邀約國內外遊客參觀30年來首次在屏東舉辦的台灣燈會，並表示參觀燈會5日遊最剛好。

台灣燈會將從2月19日元宵節到3月3日在屏東舉行，分別有東港鎮大鵬灣、東港鎮區和屏東市共3個燈區，主燈「巨鮪來富」安置在大鵬灣內，是台灣燈會首次在水域舉辦。

今天下午主燈「巨鮪來富」正式安座，交通部觀光局請來宗教民俗學者吳彰裕教授進行結界造境與祈福儀式；觀光局長周永暉與屏東縣長潘孟安、民進黨立法委員周春米、鍾佳濱、蘇震清和莊瑞雄參與安座儀式。

周永暉說，台灣燈會適逢30週年有3大重點，主燈不再是一次性，燈會結束將永久留在大鵬灣國家風景區展示；主燈設計不再配合生肖年，而是結合在地文化歷史、物產，以東港鮪魚為主題；主燈強調豐收、平安，因此命名「巨鮪來富」。

潘孟安表示，在觀光局指導下，縣府在屏東市、東港鎮及大鵬灣國家風景區3大燈區打造總面積42公頃共20個特色燈區，每組燈飾都以現代科技手法，以主題樂園方式展現屏東本事。

潘孟安指出，屏東縣美麗山海風光值得全台各地與世界各國遊客駐足，縣府規劃推薦10大精選遊程和22條加值路線，「1日遊太緊湊，2日遊不過癮，3日遊最超值，4日遊不嫌少，5日遊最剛好」。

縣府說，2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」高16公尺，正式開燈後，每小時整點及30分各推出1場主燈秀，活動至3月3日晚上10時結束。觀光局估計今年台灣燈會將有800萬人次參觀，可創造約新台幣11億元產值。（編輯：翁翠萍）1080114

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