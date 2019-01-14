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新臺華輪2022年完成 採準郵輪式單胴體鋼造

最新更新：2019/01/14 22:31
澎湖縣長賴峰偉14日聽取新臺華輪專案報告，裁定將採單胴體鋼造的準郵輪方式建造，預計今年將完成統一發包開始建造，2022年完成新船營運，舊臺華輪（圖）將可功成身退。（檔案照片）中央社　108年1月14日
澎湖縣長賴峰偉14日聽取新臺華輪專案報告，裁定將採單胴體鋼造的準郵輪方式建造，預計今年將完成統一發包開始建造，2022年完成新船營運，舊臺華輪（圖）將可功成身退。（檔案照片）中央社　108年1月14日

（中央社澎湖縣14日電）重新籌建歷任多屆縣長遲遲未定案的新臺華輪，澎湖縣長賴峰偉今天決定將採單胴體船型鋼造，船速最快27節，預計今年將完成統一發包開始建造，2022年完成新船營運。

新建臺華輪一案一變再變，從前縣長王乾發至前縣長陳光復，歷經時間長達10餘年，陳光復去年4月核定建造一艘航速可達30節的9000噸新客輪，預計高雄澎湖海上交通單程2小時40分左右，航行29年之久的老舊臺華輪將可功成身退，但陳光復去年底縣長選舉未能連任。

縣長賴峰偉去年12月25日就職時即宣布要進行臺華輪建造汰換，今天他聽取新臺華輪專案報告後，裁定將改為單胴體鋼造的準郵輪方式建造。

根據最新規畫，新臺華輪可載客載貨，船長136公尺、寬18.5公尺，總噸位1萬噸，載客數720人，有142個床臥鋪，平均航速12至26節，最高航速27節，可載大小汽車、機車、自行車共計148輛，總造價新台幣17.3億元，高雄至澎湖單程航行約3個小時，比現有老舊臺華輪航行時間將縮短近1.5個小時。

台灣航業所屬的臺華輪，是民國78年建造完成，航行高雄與馬公航線迄今近30年，未來新臺華輪完成後，將可功成身退。（編輯：翁翠萍）1080114

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