國寶看板畫師作品 公益拍賣逾12萬元結標

（中央社記者楊思瑞台南14日電）弘道老人福利基金會邀請台灣手繪電影看板第一把交椅顏振發繪製油畫，上網拍賣募款，今天晚間9時以新台幣12萬8888元標出。基金會希望往後能開啟與更多藝術家合作的機會。

弘道老人福利基金會專員陳佩曲晚間受訪表示，這次邀請顏振發等6名藝術家創作，並將作品上網拍賣。起標價格2萬元至8萬元不等，希望讓喜歡這些藝術家的民眾們有機會收藏作品，並持續籌募助老服務經費。

顏振發只收材料費5000元，花了兩天完成一幅油畫作品「最怕有天走不動，就要給人添麻煩了」，尺寸是130公分x160公分。畫中主角是台中一名9旬老人，由基金會拍攝相片放大後，再拿給顏振發作樣本。油畫右下方還有他的簽名及完成日期。

因為是顏振發作品首次提供公益拍賣，且到12日之前沒有人投標，基金會一度擔心可能流標，還專程安排人員到台南陪同顏振發向外界簡介作品，之後就累積多筆投標次數，共有11次下標的紀錄。

陳佩曲表示，顏振發的作品起標價為8萬元，得標者第一次競標出價8萬8888元，最後出價12萬8888元得標，目前不清楚得標者的身分。因為顏振發這幾天剛好受邀到香港，第一時間還未與顏振發取得聯繫，但相信他對這個結果會感到很開心。

她說，這次公益拍賣還包括陳曦、黃耀鋅、王建傑、謝怡如、蘇慶峰等藝術家的作品，沒有順利標出的作品將再尋找管道出售，讓有興趣的民眾收藏。基金會希望以後能再有機會朝公益與藝術結合的方向努力。（編輯：翁翠萍/陳清芳）1080114