悠遊卡投控董監改選 吳嘉沅接任董事長

（中央社記者陳怡璇台北15日電）悠遊卡投資控股公司今早董監事改選，董事長由吳嘉沅出任，他並已辭去其他董事長職務。

悠遊卡投資控股公司是悠遊卡公司母公司，持股100%。今早悠遊卡投控先開股東臨時會改選董監事，再召開董事會推舉董事長，由吳嘉沅出線。悠遊卡投控公司指出，吳嘉沅已辭去其他董事長職務。

吳嘉沅曾擔任富璁建設開發董事長、永豐銀獨立董事，他也在台北市長柯文哲競選連任期間擔任辦公室財務監督委員會成員。

吳嘉沅目前除了悠遊卡投控董座之外，還擔任台灣社會影響力研究院理事長，也是英國社會價值國際聯盟的台灣代表理事。

悠遊卡投控公司發布新聞稿，吳嘉沅擔任悠遊卡投控董事的3年間，致力於悠遊卡公司申請電子支付業務，並希望在台北「無現金城市」願景下，提升悠遊卡治理、市民福祉、專業化經營等三大面向，成為政府轉投資公司的標竿。

台北市政府在悠遊卡投控11席董事中握有6席，其中法人董事與自然人董事各占一半，可以擔任董事長的3位法人董事，除了前悠遊卡投控公司及悠遊卡公司董事長林向愷，還有交通局長陳學台及副秘書長陳志銘，而吳嘉沅則是自然人董事之一。林向愷因為要照顧高齡母親，無意再任董事，因此北市府把吳嘉沅轉成法人董事。

吳嘉沅曾擔任柯文哲競辦的財務監督委員會成員，當時柯陣營的行動競選總部因違停被開罰，吳嘉沅當時要求柯文哲不能用競選經費繳罰單，讓柯文哲脫口而出「天啊」，因此受到關注。（編輯：李亨山）1080115