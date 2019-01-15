空氣品質不良 中市府要求污染源降載

（中央社記者郝雪卿台中15日電）受東北季風減弱影響，西半部今天空氣品質不良，台中市長盧秀燕指示環保局啟動應變機制，包括要求中火及前30大固定污染源工廠降載，預計到下午4時降載2200MW。

市府根據中央氣象局資料指出，今天上午東北季風減弱，西半部污染物濃度上升，從北至南空氣品質燈號多處呈現橘或紅色。

依據行政院環保署監測資料顯示，台中市中午12時，大甲站、清水站、文山站、大肚站、龍井站、梧棲站、沙鹿站等達橘色提醒（對敏感族群不健康）等級，指標污染物為細懸浮微粒。

盧秀燕也在臉書表示，自己一早起床，習慣性開窗看一下空氣品質，直覺判斷空氣品質不優，立刻上網check空氣盒子；果然，台灣西半部，從北至南空氣品質燈號呈現橘紅色，無一倖免，甚至南部更有幾處達到紫爆標準。

「當西海岸一片霧霾，沒有一個城市能置身事外時，作為中火所在地，我們要比別人更在乎、更努力！」盧秀燕指出，解決空污，是她最重要的市政任務之一，她一定親自緊盯。

為減緩空污，環保局已啟動應變措施，包含通報前30大污染源配合減排，並加強巡查，避免突發性污染排放，累積至今，自主減降廠家共11家。

市府表示，台中火力發電廠今天也執行降載減排措施，自上午7時至下午4時，包含兩座機組環保工程及兩座機組歲檢修，降載量預計達2200MW（百萬瓦），盼減緩空污。（編輯：陳俊碩）1080115