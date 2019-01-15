對岸推動與金馬4通 金門縣府春節前赴閩洽談

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，中國大陸提出優先與金門、馬祖「4通」─通水、通電、通氣和通橋，金門縣政府會掌握兩岸契機和氛圍，計劃在農曆春節前組團到福建洽談相關事宜。

中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上指示，推動與金門、馬祖通水、通電、通氣和通橋；中共官媒新華社發自福建消息表示，福建省省長唐登傑14日指出，2019年福建將促進閩台經濟社會融合發展，推動與金馬通水、通電、通氣和通橋。

楊鎮浯今天出席金門縣新移民關懷協會成立10週年慶暨年終感恩餐會，他接受中央社記者訪問時表示，習近平發表兩岸「應通盡通」，以及金馬優先4通談話後，可以感受到大陸各級政府在這個區塊的積極態度。

楊鎮浯表示，金門最需要的是民生資源，以及經濟發展方面的合作與交流；雖然以地方政府角度而言，不應介入太多政治事務，但金門會掌握兩岸契機和氛圍。

楊鎮浯說，畢竟福建省是金門的好鄰居，他透露，縣府計劃組團到福建省拜會，提出可先行先試的交流做法，以及可以在相關議題上協作的方向，爭取雙方的合作，希望可以很快有具體成果。

由於農曆春節將到，楊鎮浯說，大陸春運和相關事務繁多，有關單位人員的時間還在協調；金門縣政府方面的時間，也在確認中。

楊鎮浯的妻子張婭玲來自重慶，楊鎮浯在新移民關懷協會成立10週年慶祝大會時，稱自己也是新移民的一分子，他表示，新移民來到異地，一路走來所經歷的事他都很清楚，只要新移民有需求，縣府能力所及都會全力協助，盡力幫助大家融入金門這塊土地。（編輯：陳俊碩）1080115