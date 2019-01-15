首次列席議會 侯友宜：前瞻是左口袋放右口袋

（中央社記者王鴻國新北15日電）侯友宜就任新北市長後今天首次列席議會報告前瞻預算表示，前瞻主要是過去中央延續性或例行性補助計畫。他答詢說，他列席行政院會仍對這「左口袋放右口袋」補助方式表示感謝。

新北市議會今天邀侯友宜列席做前瞻基礎建設計畫專案報告，侯友宜和各局處首長都提前到議會向議員致意，開議後，侯友宜也一一向議員介紹新任局處首長，但由於書面資料與首長座位有差異，而一度出現侯友宜找不到資料讓官員呆立的小插曲。

侯友宜報告時表示，在新北市108年度預算案中編列前瞻計畫共新台幣133.72億元，中央補助款70.8億元，市府配合款62.92億元。

他說，包括捷運軌道建設及提升道路品質計畫，都屬於過往中央以年度預算補助改由前瞻計畫特別預算來補助。整體而言是過去中央延續性或例行性補助計畫，希望中央能在公平基礎上給新北支持及補助。

侯友宜的話引來張志豪等民進黨籍議員批評，指侯友宜選舉時說前瞻計畫是政策買票，沒有補助新北市一毛錢的說法向前行政院長賴清德道歉。

侯友宜表示，他任副市長時曾對前瞻計畫於2017年4月到立法院參加公聽會，當時對新北市沒有列入前瞻表示意見，但選舉期間沒有談過前瞻計畫。

他表示，僅就身為新北子弟的賴清德在選舉時到各地提供5500億元到7400億元補助，卻未補助新北的部分有意見，這些說法也非關前瞻計畫。因此，他當選後參加行政院會時，仍然對中央「左口袋放右口袋」的補助方式表示感謝。（編輯：李錫璋）1080115

新北市議會15日下午邀請市長侯友宜（後）列席，進行前瞻基礎建設計畫專案報告，侯友宜和各局處首長都提前到議會向議員們致意。中央社記者王鴻國攝 108年1月15日

新北市長侯友宜（後）就任後，15日下午首次列席議會報告前瞻計畫預算，侯友宜提前到場，先與議員們寒暄致意。中央社記者王鴻國攝 108年1月15日