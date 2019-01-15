豬瘟防疫演練 韓國瑜：高市不懈怠

（中央社記者王淑芬高雄15日電）防範非洲豬瘟入侵，高雄市今天以肉品市場豬隻疑似發生非洲豬瘟病例做模擬演練，含標準作業流程及溯源撲殺等，市長韓國瑜聲明防疫從沒懈怠，也關切如何防範疫情。

稍早外界質疑高雄市防疫非洲豬瘟不夠積極，韓國瑜出席防疫演練時受訪表示，市府緊盯防疫工作，只是沒有像雲林縣那樣，一開始就在廚餘的處理方面採取斷然措施，因為前行政院長賴清德說也憂心廚餘一旦斷掉恐再衍生新的問題。他說，當時市府只是沒有採激烈手段而已，但是該做該交代的任務從沒停過。

韓國瑜說，新的行政院長蘇貞昌有他的作風，市府會遵照蘇貞昌的指示，並視防疫如作戰；他說大家都關切疫情，市府從沒懈怠過。

今天的防疫演練在覆鼎金南營區空地舉行，韓國瑜、副市長李四川、農業及環保等單位都參加演練。

農業局說，高雄市1月4日成立「非洲豬瘟應變中心」統籌各項防疫工作，防範非洲豬瘟疫情，將持續推動農業、環保、衛生及海防4道防線，阻絕非洲豬瘟。

韓國瑜呼籲業者加強防疫自主保護，並請民眾配合「3不守則」，不網購、不丟棄、不攜帶國外豬肉食品返台，共同保護台灣豬隻不受非洲豬瘟侵襲。

市府環保局通令高雄市36家過去以廚餘餵養豬隻的畜牧場改餵養飼料；已完成稽巡查的18家業者中，有16家改餵飼料、一家是取得環保署檢核許可業者繼續廚餘餵養，另一家業者以地瓜業餵養，將繼續巡查並宣導。

至於畜牧業者改飼料餵養，衍生廚餘處理問題，環保局廢棄物管理科指出，高雄市每天的總廚餘量約450噸，約有190噸未分類被棄置成垃圾，實際待處理量約260噸，經瀝乾1/3含水，約有170噸需送焚化爐處理。

環保局說高雄市4座焚化爐日處理量約4000噸，還可應付廚餘增加的焚化量。（編輯：陳俊碩）1080115