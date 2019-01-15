彰化立委補選 民進黨黃振彥完成登記

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）民進黨籍前鹿港鎮長黃振彥今天由民進黨主席卓榮泰等人陪同，完成彰化第一選區立法委員補選登記。卓榮泰指出，希望在台中和彰化立委補選都勝利，為民進黨打下強心針。

彰化縣第一選區立委職務因王惠美當選彰化縣長，需要進行補選，中央選舉委員會日前公告1月14日到18日進行立委補選登記作業，3月16日投票；目前3人表態有意參選，包括中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥與時代力量提名的台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民。

黃振彥今天由黨主席卓榮泰、前彰化縣長魏明谷、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等陪同，下午前往彰化縣選委會完成登記作業；黃振彥說，他從當選議員到擔任鹿港鎮長，都在地方服務不中斷，雖然民進黨在九合一大選後氣勢低迷，但他希望自己能勝選拉抬氣勢。

黃振彥表示，他第一次參選鹿港鎮長時，大家都不看好，但他還是當選鹿港鎮長，接下來民進黨就贏得民國103年彰化縣長選舉以及接下來的總統大選，他有信心複製成功經驗，當選立委。

卓榮泰說，希望民進黨能在1月底台中市立委補選與3月彰化立委補選取得勝利，為民進黨打下強心針，讓人民看到民進黨反省、改革和改變，也唯有不斷反省改革，才是唯一得到人民信心的方法，他和黃振彥向大家保證提出政見承諾一定做得到，也會要求中央政府實現對於地方的承諾。

彰化縣立委第一選區包括彰化縣和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉與鹿港鎮，選舉人數約24萬人，這次補選除了黃振彥完成登記外，國民黨提名的柯呈枋、時代力量提名的楊澤民都預定在17日前往縣選委會完成登記作業。（編輯：翁翠萍）1080115