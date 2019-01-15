卓榮泰推薦王義川 進軍立法院改善全國交通

（中央社記者趙麗妍台中15日電）民主進步黨主席卓榮泰今天南下台中市替第5選區立法委員補選參選人王義川站台指出，王義川活力十足、認真打拚，具有交通專業，讓他去立法院發揮專業，改善全國的交通。

卓榮泰今天晚上到台中市北區元保宮替王義川站台時表示，今天已是一週內第2次來到台中，他一週內來台中兩次，只要阿川在這邊繼續拜託大家支持，他也會繼續來跟鄉親拜託。

卓榮泰提出3個理由拜託民眾支持王義川，他說，第一，王義川是活力十足，非常認真打拚的年輕人，他講話有內容、有氣魄、有力量、有膽識，這就是大家正在找的認真優質的人。

第二，王義川具備交通專業，他本來可以提早到，但卻塞在台灣大道上，台中交通要改善，但改善到一半，現在換人卻無法改善，把具備交通專業的王義川送到立法院，去拚全國交通的改善。

第三，林佳龍已擔任交通部長，總管全國的交通建設，讓最認識林佳龍、具有專業能力的王義川，去立法院幫助林佳龍，發揮交通的專業。

王義川表示，他每天到市場掃街、站路口拜票，起初，有很多人不認識他，但是現在有許多人會搖下車窗跟他打招呼，也有人會跑過來跟他握手，他深深感受到民眾對他的支持、肯定。

王義川提出，未來要發展安親一條龍，爭取捷運綠線到大坑、機場捷運到北屯等政見，懇請民眾支持。（編輯：翁翠萍）1080115