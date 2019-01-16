蔡培慧結合會計師公會贈米 助老人共餐

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）民主進步黨籍立法委員蔡培慧與會計師公會合作，今天捐贈1200包白米給南投縣國姓鄉公所，全數做為社區長輩共餐廚房使用，關懷弱勢。

蔡培慧與財團法人中華民國會計師公會全國聯合會、財團法人台灣省會計師公會、財團法人台中市會計師公會共同發起「冬日送暖，送米行動」，今天在蔡培慧南投服務處舉行捐贈記者會，10多名會計師暫停手邊工作，來到現場協助將1200包白米裝箱，再轉贈國姓鄉公所，全數做為社區共餐廚房使用，盼讓長輩吃好米顧健康。

蔡培慧說，南投物產豐富、景色秀麗，有宜居環境，如何讓鄉親都能幸福、溫飽是最重要事情，因此，她持續積極爭取中央資源挹注南投，關注偏鄉居民、技職教育、文化資產等議題，將福利帶進地方，盡力照顧每一名鄉親是她最重視的服務。

蔡培慧指出，感謝國姓鄉公所長期耕耘在地，照顧鄉親基本生活所需，真誠把每一名長輩當家人照顧，更感謝大眾願意用行動具體關懷，這些集結而來的愛心不只是物質，更是人與人的互動與傳遞溫暖，希望各界持續關心偏鄉弱勢，一起照顧有需要的人。

會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，透過白米傳送愛與關懷，幫助弱勢族群春節期間歡度佳節，這是會計師公會的重要使命，這次能以實際行動關懷偏鄉弱勢族群，特別感謝蔡培慧作為橋梁，將善心銜接到最需要的地方。（編輯：戴光育）1080116