總統選舉是否綁立委 高雄公聽會傾向合併

（中央社記者王淑芬高雄16日電）2020年第15屆總統副總統與第10屆立委選舉是否同日舉行投票，中選會今天在高雄辦公聽會討論。與會的選務、政黨代表從選務人力、經費節省等考量大多傾向合併辦理。

中選會代理主委陳朝建今天偕選務處長謝美玲主持雲林、嘉義以南到台東等縣市選委會、政黨等代表出席的公聽會就第15屆總統副總統與第10屆立委選舉是否同日舉行投票，聽取建議。

中國國民黨高市黨部書記長胡美音表達傾向總統立委合併選舉，她說此方式形成慣例常態，可降低社會資源的浪費並能節省約新台幣6億元的選務費用。

高雄市民政局長曹桓榮說，過去101、105年有過兩次合併選舉的經驗，建議依例辦理，可避免社會成本增加、避免政治過度頻繁對立及選務人員招募困難。

雲林縣民政處長張政國著眼於節省選務經費，不過也有人擔心選舉綁公投案太多及總統立委就職的空窗期太長，建議修憲修法避免困擾。

成大政治學系教授蔣麗君就去年的選舉為例說，公投案內容繁複拉長投票時間，建議事前需要充分的演練和投票動線規劃，減少投票等候時間。

台東大學教授靳菱菱說，分開選舉會造成選務人員招募的困難，尤其離島人口返鄉投票困難、成本高，她支持合併選舉。

嘉義市選委會委員憂心總統和立委就職時間落差大，建議修憲修法；屏東大學副教授陳永森主張用修憲修法調整總統立委就職日一致，以避免有操作的空間。

陳朝建表示，中選會透過傾聽民意、公聽會和政黨意見徵詢等方式將各界聲音彙整後交中選會審議。（編輯：吳佳穎）1080116