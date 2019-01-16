重現嘉義木都風華 黃敏惠推木都2.0版

嘉義市長黃敏惠（右3）16日出席「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫」記者會，在DIY木椅上簽下「木都2.0」字樣，盼重現嘉義市木都風華。中央社記者江俊亮攝 108年1月16日

（中央社記者江俊亮嘉義市16日電）嘉義市早年是阿里山木材集中地，因此有「木都」美名。市長黃敏惠為重現歷史風華，今天推出「木都2.0」版，將以木業文化資源盤點、空間規劃、資產保存等進行創新發展。

黃敏惠今天在嘉義舊監宿舍群召開「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫」記者會，同時成立專案服務中心，將以「宣傳」、「整合」、「輔導」、「控管」等4大面向為主軸，跨局處推動「重現木都」專案。

黃敏惠表示，嘉義市自1914至1963年歷經50年的「木都」風華，面對昔日「木材之都」盛名，市府在處理這個歷史積累的品牌價值，不應僅停留在消費早期的輝煌，應該要有更積極的策略去經營。

她指出，市府將回歸「木都」的歷史脈絡，檢視既存的產業生態，針對在地木材產業等相關文化資源加以盤整，尋求舊產業再生的機會，並結合「創新、創意、創業」三創來拚經濟。

黃敏惠說，市府團隊選擇有百年歷史的東市場、舊監宿舍群重新規劃與施作，將透過木業文化資產保存與人才培育，修復閒置、頹敗、損壞的木構造房舍，引進青創木業資源，打造為地方創生工作坊，希望再造木都歷史場域，重現木都風華。（編輯：翁翠萍）1080116