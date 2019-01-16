相隔僅一條街 弘道接送失能老婦到宅圍爐

弘道老人福利基金會大林社服中心16日邀請兩名獨居老婦到宅圍爐，並與社工員一起用餐，提前感受年節的溫暖，氣氛歡愉。中央社記者江俊亮攝 108年1月16日

（中央社記者江俊亮嘉義縣16日電）嘉義縣大林鎮兩名老婦早年因剝筍殼而成為好友，其中一人因下肢退化，近年來很少到對方家走動，今天由弘道老人福利基金會牽線到宅圍爐，讓兩人閒話家常，氣氛歡愉。

弘道老人福利基金會組長張儀芬表示，81歲的簡姓阿嬤與66歲的周姓阿嬤，兩人住家相距只有一條街，由於兩人的子女都在外地工作，因此都成為獨居老人，是弘道大林社服中心長期照顧服務的失能長者。

張儀芬指出，這兩名阿嬤早年是在剝筍殼、做筍干工作時認識的，進而成為好友，由於當地菜販會將菜車停在周阿嬤家前，因此簡阿嬤總會前往購買食材，並跟周阿嬤聊天。

但因周阿嬤近年來下肢退化，行動不方便，因此很少踏出家門，雖然兩家僅隔一條街，但周阿嬤近年來都不曾到簡阿嬤家走動。

為了讓獨居失能長輩能到外面走走，感受與老友相聚聊天吃飯的溫暖，弘道基金會大林社服中心今天接送周阿嬤到簡阿嬤家圍爐，並與社工員一起用餐，氣氛歡愉。

張儀芬表示，弘道基金會大林社服中心共服務在地250名獨居、弱勢、失能長者，每年寒冬歲末都會發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃，透過除舊布新、辦年貨、送年菜、到宅圍爐、走春迎新等活動，化解長輩年節孤寂的身心。

她說，民眾只要捐款新台幣600元就可送獨居長輩一頓豐盛的年菜、捐款1200元就可幫助長輩用電安全檢測與除舊布新辦年貨、捐款3000元可關懷服務長輩一整年，希望大家一起用愛心終結長輩孤單與獨居的危險。（編輯：翁翠萍）1080116