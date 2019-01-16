苗縣府攜手華山助弱勢 贈千份愛心年菜

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣政府今年結合華山基金會及企業界共同關懷弱勢長者，贈送縣內1110名獨居弱勢長者愛心年菜及保暖毛帽，今天在縣府大廳舉辦溫馨儀式，為獨居長輩提前迎接新年。

苗栗縣政府與華山基金會共同關懷獨居老人，將致贈年禮毛帽及年菜，每份新台幣600元，由縣府出資600份外，包括京元電、台電等單位也出資響應贊助，將由華山基金會志工在月底前陸續送到18鄉鎮市1110位獨居及弱勢長輩家中。

華山基金會今天結合苗栗縣正鋒書道會、中油公司、京元電子、苗栗郵局、台電苗栗區營業處及信邦電子等單位，在縣府大廳舉辦「千歲揮毫迎豬年」活動，縣長徐耀昌與縣議員禹耀東、余文忠等人為與會的獨居老人戴上年禮毛帽，讓長輩們提前感受年節的氣氛和社會關懷。

華山基金會也透過年菜活動募集獨居長輩服務經費，號召200位守護天使，每月1250元認助一位長輩，縣長徐耀昌也響應，以個人名義捐贈一萬元。

徐耀昌指出，苗栗縣老年人口達8萬7000餘人，已進入高齡化社會，縣府積極推動社區照顧關懷據點，目前已設置112個據點，亦推動長期照護、幸福學院、樂齡學習中心等，希望落實在地老化，然而除了公部門外，更需要民間資源挹注，以共同協力合作讓長輩在熟悉環境中快樂、健康的生活，延緩老化。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，有穩定的經費，服務才能持續，華山基金會在苗栗地區設17個服務據點，目前服務937位長輩，目前尚缺170位認助天使，認助情況仍須努力。（編輯：張銘坤）1080116